В Екатеринбурге неизвестный зарезал женщину на железнодорожной станции

На железнодорожной станции Чапаевская в Екатеринбурге сегодня утром был обнаружен труп 60-летней женщины. Пенсионерка была убита – ей нанесли несколько ножевых ранений в спину и живот. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«В результате осмотра места происшествия изъяты все необходимые образцы, по которым будет назначен ряд криминалистических экспертиз. Совместно с транспортной полицией выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося – сообщили в пресс-службе Свердловского следственного отдела на транспорте МСУТ СК России.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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