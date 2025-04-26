В Екатеринбурге неизвестный зарезал женщину на железнодорожной станции

На железнодорожной станции Чапаевская в Екатеринбурге сегодня утром был обнаружен труп 60-летней женщины. Пенсионерка была убита – ей нанесли несколько ножевых ранений в спину и живот. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
«В результате осмотра места происшествия изъяты все необходимые образцы, по которым будет назначен ряд криминалистических экспертиз. Совместно с транспортной полицией выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося – сообщили в пресс-службе Свердловского следственного отдела на транспорте МСУТ СК России.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»