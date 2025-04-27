В Свердловской области перекрыли трассу из-за угрозы наводнения

Госавтоинспекция ввела временные ограничения для транспорта на 9-м километре автодороги «Благовещенское – Жуковское – Кумарьинское» в Туринском районе. Перекрытие связано с сезонным повышением уровня воды в реке Тура.

Как сообщили в ведомстве, объехать опасный участок невозможно. Но есть переправа через реку на судне «Неман-550», на котором одновременно могут находиться до пяти пассажиров и груз общей массой до 500 кг.

Всего в Свердловской области временно ограничено движение на семи участках автомобильных дорог, расположенных в зонах подтопления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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