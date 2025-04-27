Агрессивного отца фигуристки отправили в СИЗО за нападение на тренера

Агрессивного отца фигуристки отправили в СИЗО на время следствия. Его обвиняют в хулиганстве (п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ). Решение о заключении под стражу принял Октябрьский суд Екатеринбурга. Об этом ходатайствовал следователь, сообщили в пресс-службе облсуда региона.



«По версии органов предварительного расследования Мироев, не согласившись с выставленными его дочери оценками на соревнованиях по фигурному катанию, ударил тренера. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 23 июня 2025 года», – уточнили в инстанции.

В областной прокуратуре добавили, что в суде дано заключение о необходимости заключения обвиняемого под стражу, поскольку он может скрыться от органов следствия и суда, а также принять меры к сокрытию доказательств или оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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