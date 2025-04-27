В Свердловскую область возвращается мокрый снег и гололед

Спасатели предупредили жителей Свердловской области о приближающейся непогоде. Завтра, 28 апреля, в отдельных районах ожидается очень сильный дождь, смешанный с мокрым снегом, вероятны гололедные явления.

МЧС рекомендует свердловчанам ограничить проведение работ на высоте и на улице, отказаться от походов. Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

По данным Уральского гидрометцентра, температура ночью будет около +3…+8⁰, на севере до -1⁰. Днем воздух прогреется до +9⁰, на крайнем востоке Свердловской области будет теплее – от +10 до +15⁰. Завтра будет дуть южный ветер, днем возможны порывы до 15 м/с.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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