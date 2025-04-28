Каждый восьмой уралец боится, что его вытеснит с работы искусственный интеллект

Каждый восьмой работающий житель Свердловской области опасается, что развитие нейросетей может привести к сокращению рабочих мест. Однако большинство все-таки воспринимают технический прогресс положительно.

Как выяснили аналитики hh.ru, 72% опрошенных ими свердловчан готовы принять ИИ на рабочем месте – из них 34% принимают инициативу без оговорок, считая ее шагом к росту эффективности и освобождению времени для более сложных задач. Еще 38% выражают поддержку, но подчеркивают: важно сохранить рабочие места.

Каждый восьмой (13%) опасается, что роботизация приведет к сокращениям. Некоторые считают, что работодатели внедряют технологии не ради комфорта сотрудников, а с целью оптимизации расходов. Еще 10% уверены, что ИИ неприменим в их профессии, а 5% не смогли сформулировать позицию – вероятно, из-за нехватки информации.

Самый популярный ответ – осторожное «за»: 38% готовы принять ИИ, если он не заменит человека. Такой компромиссный подход указывает на высокий уровень лояльности при сохранении критического взгляда. Лишь 10% респондентов напрямую отвергли идею внедрения ИИ.

Самую высокую лояльность к внедрению на работе инструментов ИИ проявили управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты: по 40% из них выступают за технологии. В строительстве, туризме и других прикладных сферах доля поддержки чуть меньше: 34-37%. Наибольшие опасения испытывают работники в сфере закупок и некоторые представители сферы информационных технологий (они оказались и в топе лояльных, и в топе скептиков): более 13% считают, что технологии создадут для них новые проблемы вместо решения старых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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