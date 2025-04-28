Суд вынес приговор банде таджиков, грабившей китайских бизнесменов

В Екатеринбурге завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении уроженцев Таджикистана, которые организовали банду и грабили бизнесменов из Китая. На скамье подсудимых оказались Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов.

Как установил Свердловский областной суд, в феврале 2013 года Худжаназаров с братом собрали группировку для нападения на иностранцев. За десять лет они совершили четыре разбойных нападения, похитив более 53 миллионов рублей у китайцев. Перед ограблением злоумышленники долго следили за жертвами: собирали информацию о месте работы и жительства, графике и маршрутах передвижения. При нападениях налетчики прибегали к угрозам и применению оружия.

«В суде некоторые подсудимые категорически отрицали причастность к инкриминируемым преступлениям. Другие – признали вину частично, но не бандитизм. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Подсудимые получили наказание (в зависимости от роли каждого из них) в виде лишения свободы от 10 до 16 лет в колонии строгого режима и штрафом от 150 до 700 тысяч рублей. Максимальное наказание назначено Худжаназарову, которого признали организатором банды. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших бизнесменов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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