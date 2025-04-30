Сегодня день покровителя пчел

30 апреля по православному календарю отмечается день Зосимы, считающегося покровителем пчел. По преданию, преподобный Зосима, Соловецкий игумен, жил в отшельничестве на пустынном острове, где построил келью и ограду, возделывал и засевал землю. Зосима известен своими предсказаниями, чудотворными деяниями и целительством. Кроме того, он считается покровителем пчеловодов.

В день Зосимы-пчельника пчеловоды впервые выносят пчелиные улья на пасеки. На Руси для этого существовала особая церемония: посреди пасеки накрывали стол, на него ставили хлеб, соль, собранную в день Богоявления воду и оставшуюся от пасхальной заутрени свечу. Потом, помолившись Зосиме и Савватию, пчеловоды ходили вокруг пасеки с зажженной свечой и кропили ульи освященной водой.

Увидеть пчел можно будет в начале мая. Вылетать они начнут, когда активно зацветут растения и деревья.

Екатеринбург, Елена Васильева

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