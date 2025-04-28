На Радоницу мэрия запустит дополнительные автобусы

Администрация Екатеринбурга организует движение дополнительных автобусов в родительский день, 29 апреля, к двум кладбищам.

На девятый день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу – день поминовения усопших, в который принято посещать места захоронений и поминать умерших родственников. По традиции верующие с утра отправляются в церковь, а после обеда – всей семьей на кладбище.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение автобусов будет организовано по следующим дополнительным маршрутам:

– №80н «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище». Движение по улицам: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко. Начало движения от станции метро Ботаническая в 9:00, интервал движения на маршруте – 18-20 минут. Отправление последнего рейса от Нижне-Исетского кладбища – в 19:00.

– №99 «Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное». Поедет по улицам: Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище. Начало движения от Площади 1-й пятилетки в 08:30, интервал движения на маршруте 20-30 минут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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