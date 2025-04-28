Уральские врачи спасли зрение африканскому студенту с офтальмопатией

Уральские врачи помогли сохранить зрение первокурснику из Кот-д'Ивуара, который не мог спать с закрытыми глазами и моргать. У студента начало ухудшаться зрение на фоне обострения эндокринной офтальмопатии.

Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, пациент обратился с сильным выпячиванием обоих глаз и полной неподвижностью глазного яблока: «Врачи зафиксировали отёчную стадию и активную форму тяжело протекавшего недуга. Осложняли ситуацию сопутствующие патологии: диффузный токсический зоб и тиреотоксикоз. С учётом возраста случай уникальный».

После лечения в ЦГКБ №6 у африканца нормализовалось состояние роговицы, улучшилось зрение, уменьшилось выпячивание, прекратились боли, гиперемия, двоение в глазах и частично восстановилась подвижность глазных яблок.

Фото пресс-службы Минздрава Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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