Север Свердловской области уже завалило снегом (ФОТО)

Автодороги на севере Свердловской области уже засыпало снегом. ГАИ предупреждает водителей, что им надо быть особенно осторожными. Как сообщает пресс-служба облГАИ, снег выпал на автодорогах Ивдель – граница ХМАО, Североуральск, Серов-Североуральск- Ивдель, Нижняя Тура-Качканар. Дорожное покрытие мокрое, температура близка к нулю градусов. В ближайшие вечерние и ночные часы ожидается дальнейшее резкое падение температуры, увеличивающее риск ДТП.

Водителям, сменившим резину на летнюю, рекомендуют воздержаться от поездок по указанным направлениям до улучшения ситуации. При ухудшении погоды особенно важно заранее проверять прогнозы метеорологов и объективно оценивать состояние собственного транспортного средства.

Фото ГИБДД по Свердловской области

Ивдель, Елена Владимирова

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