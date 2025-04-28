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Понедельник, 28 апреля 2025, 14:33 мск

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На ЖБИ в обе стороны встали трамваи: пенсионерка упала на рельсы и повредила руку

В микрорайоне ЖБИ в обе стороны встали трамваи № 13, 15 и 23.

«На ЖБИ рядом с КОСК «Россия» в обе стороны встали трамваи. Остановка обнесена лентой, скорая и ГИБДД тут», – сообщают очевидцы.

По данным телеграм-канала Ural Mash, на остановке «Каменные Палатки» 73-летняя женщина упала на трамвайные рельсы и повредила руку – ее зонт застрял в закрывающихся дверях.

В пресс-службе городского УГИБДД «Новому Дню» сказали, что информация уточняется.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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