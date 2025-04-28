Энергетики провели субботник на мемориале «Черный тюльпан» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошел традиционный субботник на площади Советской Армии, где находится мемориал «Черный тюльпан». Накануне празднования Дня Победы добровольцы моют памятник воинам-интернационалистам и приводят в порядок территорию прилегающего сквера. В этом году к акции присоединились энергетики Свердловского филиала «Т Плюс».

Энергетики прибрались у памятника «Черный тюльпан»

«Наша главная задача – почтить память героев, которым посвящен этот мемориал. Я пришел вместе с детьми, потому что это важно – передать следующему поколению память о героях, защищавших Родину», – рассказал руководитель Ново-Свердловской ТЭЦ Кирилл Безбородов.

Несколько десятков сотрудников ЕТК трудились в парке, убирая накопившийся за зиму мусор и сухие листья. «Мы не только убираем территорию, но и отдаем дань памяти ветеранам боевых действий. 80-летие Победы – важная дата, мы не должны забывать о том, что пережили наши предки», – отметил старший мастер центральной диспетчерской службы ЕТК Павел Закотей.

Как сообщил председатель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, уборка на мемориале «Черный тюльпан» проводится дважды в год – накануне 9 Мая и Дня ВДВ. В субботниках принимают участие студенты училища МЧС, ветераны и их семьи, неравнодушные граждане. «Мы благодарны всем, кто помогает нам поддерживать памятник в чистоте и таким образом чтить память солдат, которые ценой своей жизни выполнили боевые задачи», – заявил Бабенко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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