Паслер пообещал врачам скорой помощи 20 новых автомобилей

Врио губернатора Денис Паслер поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и обещал сделать все, чтобы им работалось комфортнее.

«Четыре тысячи работников скорой помощи день и ночь стоят на защите жизни и здоровья уральцев. Хочу поздравить сотрудников с профессиональным праздником, поблагодарить их и отметить некоторые заслуги. Только за прошлый год бригады скорой медицинской помощи выезжали более миллиона раз к пациентам. Процент прибытия медиков к свердловчанам менее чем за 20 минут увеличился по сравнению с 2023 годом и продолжает расти. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники скорой трудились с комфортом, а помощь уральцам оказывали еще быстрее. Отделения и станции укомплектованы почти 580 автомобилями, в этом году мы приобретем еще более 20 машин», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

В регионе скорую медицинскую помощь оказывают 55 медицинских организаций, в том числе семь самостоятельных станций скорой медицинской помощи, 43 отделения в составе городских и центральных районных больниц, 4 отделения экстренной консультативной помощи и Территориальный центр медицины катастроф.

В прошлом году 18,5% всех выездов были выполнены в экстренной форме, 81,5% – вызовы с неотложной медицинской помощью. Более 4,8 тысячи раз сотрудники скорой помощи выезжали к пострадавшим в ДТП, при этом 89,5% пациентов были доставлены в профильные травматологические стационары.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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