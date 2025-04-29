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Вторник, 29 апреля 2025, 08:38 мск

Новости Екатеринбург

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Самолеты из Шарм-эль-Шейха вместо Перми сели в Екатеринбурге

Из-за сильного снегопада в Перми в понедельник, 28 апреля, несколько самолетов ушли на запасной аэродром в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, аэропорт принял четыре самолета – два из Шарм-эль-шейха, а также по одному из Сургута и Москвы.

С пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний. В ближайшее время все эти рейсы отправятся в место назначения – в международный аэропорт Перми.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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