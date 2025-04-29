На Урале восстанавливают электричество после метели

В Свердловской области восстанавливают энергоснабжение, из-за метели и мокрого снега перебои регистрируются в Карпинском, Ачитском и Нижнетуринском районах. «В работах на Среднем Урале задействаны 54 бригады и 81 единица спецтехники. Ведутся осмотр ЛЭП и оперативно аварийно-восстановительные работы. Привлекаются резервные источники электроснабжения. Постоянно взаимодействуем с МЧС РФ, местными властями. Продолжаем контролировать погодную ситуацию. Из-за обильного снега осложнены подъезды к объектам, энергетики расчищают дороги и линии от поваленных деревьев», – сообщили в пресс-службе «Россети-Урал».

Там уточнили, что в случае отключения электричества нужно обращаться по номеру 8-800-220-0-220 или по короткому номеру для мобильных 220.

Екатеринбург, Елена Сычева

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