российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 апреля 2025, 09:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале восстанавливают электричество после метели

В Свердловской области восстанавливают энергоснабжение, из-за метели и мокрого снега перебои регистрируются в Карпинском, Ачитском и Нижнетуринском районах. «В работах на Среднем Урале задействаны 54 бригады и 81 единица спецтехники. Ведутся осмотр ЛЭП и оперативно аварийно-восстановительные работы. Привлекаются резервные источники электроснабжения. Постоянно взаимодействуем с МЧС РФ, местными властями. Продолжаем контролировать погодную ситуацию. Из-за обильного снега осложнены подъезды к объектам, энергетики расчищают дороги и линии от поваленных деревьев», – сообщили в пресс-службе «Россети-Урал».

Там уточнили, что в случае отключения электричества нужно обращаться по номеру 8-800-220-0-220 или по короткому номеру для мобильных 220.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,