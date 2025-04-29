За неделю ОРВИ заболели 28 тысяч свердловчан

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 28 тысяч свердловчан, что выше среднего многолетнего уровня почти на 20%. 60% заболевших – дети.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, среди возбудителей болезни доминирует вирус гриппа. Также обнаружены сезонные коронавирусы, риновирусы и РС-вирусы.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 12,8 тыс. больных. Это на 6% меньше, чем неделей ранее.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня в ЗАТО Свободном, Невьянске и Первоуральске.

Для снижения рисков заболевания ОРВИ врачи рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, а также одеваться по погоде и вести здоровый образ жизни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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