Завтра вечером центр Екатеринбурга перекроют ради репетиции парада

Центр Екатеринбурга перекроют для репетиции парада Победы с 20:00 среды, 30 апреля до 04:00 четверга, 1 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение будет ограничено на следующих участках:

– по проспекту Ленина от улицы Пушкина до Хохрякова;

– по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до дома № 10 по улице Бориса Ельцина;

– по улице Вайнера от Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого от Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского от Антона Валека до площади 1905 года.

Для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы подробная информация о перекрытиях в период праздников опубликована в специальном разделе официального портала Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube