Женщина «одолжила» у подруги 100 тысяч и стала фигуранткой уголовного дела

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая взяла телефон подруги и перевела себе 100 тысяч рублей, но ничего не сказала об этом хозяйке счета. «В полицию обратилась екатеринбурженка и сообщила, что обнаружила списание со своей карты. При этом перевод был осуществлен на имя ее давней знакомой. Заявительница также пояснила, что в день перевода средств ее подруга была у нее в гостях и даже оставалась на ночь. Сотрудники полиции разыскали и опросили указанную подругу. Женщина не стала отрицать свою причастность к произошедшему», – сообщили в пресс-группе УВМД России по Екатеринбургу.

Выяснилось, что пострадавшая просила подругу вернуть деньги по-хорошему, но та тянула время, ссылаясь на трудную финансовую ситуацию. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Наказание за подобное преступление предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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