В майские праздники изменится расписание электричек

В Свердловской области в майские праздники изменится расписание пригородных поездов.

Как отметили в СвЖД, электричка № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск, которая обычно курсирует с пятницы по понедельник, добавит рейсы 30 апреля, 1, 7 и 8 мая.

Изменения коснутся и скорых поездов «Финист». № 7051 Екатеринбург – Шаля добавит рейсы 28, 29 и 30 апреля, а также 5, 6 и 7 мая, но 2 и 9 мая он ходить не будет. № 7052 Шаля – Екатеринбург дополнительно пойдет 29 и 30 апреля, 1, 6, 7 и 8 мая, но 3 и 10 мая его рейсов не запланировано.

Электрички, которые обычно ездят в выходные дни в Нижний Тагил, Полевской и Мурзинку, будут ходить и 1, 2, 8 и 9 мая. Также будут дополнительные поезда между Дружинино и Михайловским заводом 8 и 9 мая.

Не будут курсировать 1, 2, 8 и 9 мая электрички по направлениям Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный и Керамик – Нижний Тагил.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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