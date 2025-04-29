Из Екатеринбурга за ночь вывезли 11 тонн снега

Коммунальные службы Екатеринбурга устраняют последствия сильного снегопада и расчищают тротуары и дороги, заявили в пресс-службе мэрии. На улицы выведено 129 уборочных машин, в том числе – 13 комбинированных дорожных машин, 28 тракторов, 17 фронтальных погрузчиков и 33 самосвала. Вручную снег расчищают 410 рабочих.

Также, по данным городской администрации, в ночь на 29 апреля в уборке было задействовано 107 машин и 57 дорожных рабочих. Они вывезли из Екатеринбурга 11 тонн снега и почти 77 тонн грязи.

По прогнозу синоптиков, снегопад прекратиться сегодня к вечеру. В ближайшие сутки осадков не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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