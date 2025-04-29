Под Нижним Тагилом иномарка объезжала выбоину и врезалась в автобус (ФОТО)

Сегодня около 10 часов утра на 15-м км автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка автомобиль «Мицубиси» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, следующим из Нижнего Тагила в поселок Черноисточинск.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель «Мицубиси» объезжал выбоину и не справился с управлением. В результате ДТП пострадали три человека. Пассажирку автобуса, 22-летнюю девушку, с травмами головы доставили в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Водителя и пассажирку автомобиля «Мицубиси» бригада скорой медицинской помощи осмотрела на месте.

Водитель автобуса пояснил, что неожиданно увидел, что на его полосу движения выехал автомобиль, предпринял меры, чтобы избежать столкновения, но не успел. В момент ДТП в салоне автобуса находились четыре пассажира.

На месте ДТП инспекторы увидели колеи и выбоины, дорожной разметки не было. Сотрудники Госавтоинспекции примут меры в отношении должностных лиц.

Оба водителя прошли процедуру освидетельствования на состояние опьянения, трезвы.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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