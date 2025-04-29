В центре Екатеринбурга перекроют движение ради возложения цветов

В Екатеринбурге в следующий понедельник, 5 мая, перекроют движение в проезде от Царской до Никонова с 10:30 до 12:00. Там будет проходить церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Николая Никонова и Царской в обоих направлениях. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube