В центре Екатеринбурга перекроют движение ради возложения цветов

В Екатеринбурге в следующий понедельник, 5 мая, перекроют движение в проезде от Царской до Никонова с 10:30 до 12:00. Там будет проходить церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести» в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Николая Никонова и Царской в обоих направлениях. Маршруты движения общественного транспорта не изменятся», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Екатеринбург, Елена Сычева
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