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Вторник, 29 апреля 2025, 12:47 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС предупредило о штормовом ветре

В Екатеринбурге завтра ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на данные синоптиков. В ведомстве порекомендовали не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми, не искать укрытие от ветра у стен зданий, не парковаться рядом с деревьями, не открывать окна.

Напомним, сегодня в Свердловской области была метель, в некоторых районах выпало больше месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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