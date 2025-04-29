Число погибших в ДТП мотоциклистов увеличилось на 40%

За 2024 год в Свердловской области погибли 32 мотоциклиста, что на 40% больше, чем годом ранее. Такую статистику привела на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко.

Она также отметила, что число аварий за год увеличилось на 6,5% – всего 608. В ДТП пострадали на 52% больше детей – 76. «Основные причины: неверный выбор скорости (250 ДТП, 14 погибших), несоблюдение очередности (172 ДТП, 12 погибших) и неправильный выбор дистанции (45 ДТП, 1 погибший)», – отметила спикер.

В этом году произошло уже 19 аварий с участием мотоциклистов – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибших нет, но ранено 10 человек.

Как отметил заведующий приемным отделением городской травматологической больницы № 36 Абсатар Абдыганиев, за последние четыре месяца в больницу поступило 16 пострадавших: «Травмы серьезные. Например, в этом году мы приняли пациентов с переломом бедренной кости, тупой травмой живота с разрывом внутренних органов, с черепно-мозговой травмой».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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