«Боевые, гордые и независимые»: все больше девушек садятся на мотоцикл

Все больше девушек хотят ездить на мотоциклах: за последние пять лет интерес к мотоспорту у женщин вырос в 10 раз. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург Team» Сергей Чиркунов.

«Число девочек растет. В первый год [2019] на тренировках было 2-3, а уже в том году – 25-30. Нравится им. Девочки боевые растут, сильные, гордые и независимые. Я не вижу тенденции, что это прекратится, будет только расти», – отметил спикер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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