На Урале военврач открыл центр психологической помощи ветеранам СВО

В Свердловской области в поселке Белоярском открылся Центр психологической помощи ветеранам СВО и членам их семей. Им руководит военный психолог, ветеран боевых действий в Афганистане и обеих чеченских кампаний, подполковник Сергей Колосов. Он уже провел первые консультации. «Я пришел сюда, чтобы понять, как это работает. Сам знаю по себе: человек приносит с войны груз переживаний. Сейчас бойцам, возвращающимся с передовой, такая помощь действительно нужна. Процесс занимает не так много времени, но помогает освободиться от негатива», – рассказал ветеран СВО Тимирхан Ефремов.

В центре будут оказывать помощь тем, кто страдает от ПТСР, тревожности и бессонницы. Обращаться к специалистам смогут не только жители Белоярского, но и соседних территорий. Главное – предварительно записаться (по телефону +7-902-254-62-58).

Центр открылся по поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщил глава Белоярского округа Григорий Вихарев. «Надеюсь, наш пример будет распространен по всему региону», – отметил он.

Белоярский, Елена Сычева

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