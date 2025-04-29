«Придать анафеме не можем», – представитель мотосообщества о шумных мотоциклистах

В Екатеринбурге байкеров с ревущим мотором осуждают, но не ограничивают, отметил на пресс-конференции представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург Team» Сергей Чиркунов.

«Вы знаете, как шумит троллейбус, который разгоняется в горку? Не надо все валить на мотоциклистов. Мы, в общем-то, морально порицаем тех, кто приезжает на тренировку с чрезмерно громким выхлопом: он получает наше дружеское фи, не более. У нас нет рычагов воздействия. Но даже если покататься час на площадке с ревущим прямотоком – волей-неволей задумаешься, а нужен ли он. Мы однозначно не поддерживаем громкий выхлоп, но и откровенно предать анафеме, конечно, не можем», – поделился спикер.

Однако, по словам руководителя отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галины Кравченко, ГИБДД следит за нарушением тишины в ночное время и ведет профилактическую работу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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