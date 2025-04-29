Количество ДТП с велосипедистами снизилось на 14%

В 2024-м году было зарегистрировано 227 ДТП с велосипедистами – это на 14% меньше, чем годом ранее. Однако число погибших выросло на 67% – до десяти, двое из которых – дети.

Как отметила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко на пресс-конференции, в Екатеринбурге число ДТП также снизилось, на 10% – до 91.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube