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Вторник, 29 апреля 2025, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

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Количество ДТП с велосипедистами снизилось на 14%

В 2024-м году было зарегистрировано 227 ДТП с велосипедистами – это на 14% меньше, чем годом ранее. Однако число погибших выросло на 67% – до десяти, двое из которых – дети.

Как отметила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко на пресс-конференции, в Екатеринбурге число ДТП также снизилось, на 10% – до 91.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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