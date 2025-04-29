От укусов клещей пострадали почти 3 тысячи свердловчан

В этом году от укусов клещей уже пострадали 2,8 тыс. свердловчан, что на 10% выше среднемноголетнего показателя.
Санитарные врачи исследовали около 900 клещей. В 30,9% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 2,1% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,1% – гранулоцитарного анаплазмоза, а в 0,7% проб найдены возбудители клещевого энцефалита.
Присасывания опасных членистоногих зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших – среди жителей Байкаловского МР, Слободо-Туринского, Пышминского, Тугулымского ГО.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в этом году запланированы акарицидные обработки на территории 11,4 тыс. га. Пока обработано около 840 га.
Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге обработали от клещей Шарташский лесопарк, ЦПКиО и дендропарки.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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