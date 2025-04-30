С 1 мая Детская железная дорога будет работать ежедневно

С 1 мая по 30 сентября детская железная дорога в Екатеринбурге переходит на летний режим работы, поезда будут курсировать ежедневно.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, первый рейс со станции Екатеринбург-Детский отправляется в 11:00. Последний – в будни в 18:28, в выходные и праздники в 19:32. Рейсы будут выполняться каждый час.

К весенне-летнему сезону подготовлены инфраструктура и парк подвижного состава малой магистрали: 3 тепловоза и 5 пассажирских вагонов, в том числе 2 ретровагона серии 3Aw Pafawag.

К 80-й годовщине Победы из экспонатов музея узкоколейных железных дорог будет сформирован стилизованный «Эшелон Победы» – вагон-теплушка, открытая платформа и настоящий паровоз Гр-318. 9 мая украшенный к празднику ретросостав будет выставлен у перрона ст. Екатеринбург-Детский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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