Шествие студентов радиофака на 7 мая снова отменили

Шествия студентов-радистов к памятнику изобретателю радио Александру Попову в этом году снова не будет, сообщили в пресс-службе УрФУ. В последний раз традиционный марш от главного корпуса вуза проходил в 2022 году, а до того – в 2019-м.

«Часть событий, по традиции, заложенной в пандемию коронавируса, пройдут онлайн. При этом в институте обещают сюрпризы для выпускников», – сообщили в вузе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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