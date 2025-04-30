В зоопарке появился новый жилец: он общителен, любит бананы и уже подружился с невестой (ФОТО)

Из Челябинского зоопарка в Екатеринбургский переехал пятилетний белорукий гиббон Рокки. Его приобрели в пару к самке Гере.
Как сообщили в зоопарке, Рокки уже живет в одном вольере с Герой и осваивается на новом месте, Гера отнеслась к соплеменнику благосклонно.
У Рокки хороший аппетит, меню его устраивает. Особенно ему нравятся бананы.
Кроме того, новый житель оказался весьма общительным – часто «разговаривает» с людьми.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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