В зоопарке появился новый жилец: он общителен, любит бананы и уже подружился с невестой (ФОТО)

Из Челябинского зоопарка в Екатеринбургский переехал пятилетний белорукий гиббон Рокки. Его приобрели в пару к самке Гере.

Как сообщили в зоопарке, Рокки уже живет в одном вольере с Герой и осваивается на новом месте, Гера отнеслась к соплеменнику благосклонно.

У Рокки хороший аппетит, меню его устраивает. Особенно ему нравятся бананы.

Кроме того, новый житель оказался весьма общительным – часто «разговаривает» с людьми.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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