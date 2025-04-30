Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы до Ставрополя и Мурманска

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Кольцово до Ставрополя и Мурманска. Первые вылеты запланированы на 2 июня.

Как отметили в пресс-службе аэропорта Кольцово, самолеты RW будут летать до Мурманска один раз в неделю, по понедельникам. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 13:10, обратно – в 15:15. Время в пути – около трех часов. Стоимость билетов – от 6400 рублей.

До Ставрополя рейсы будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и субботам. Самолеты из Кольцово будут вылетать в 16:10, обратно – в 18:40. Время в пути – около 3,5 часов. Цена билетов – от 7600 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube