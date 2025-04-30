В ЦПКиО предупредили об обработке от клещей – она начнется сегодня

Сегодня в парке Маяковского в Екатеринбурге начнется акарицидная обработка. Клещей будут уничтожать с 11:00 до 15:00 в лесной части. Попасть в парк со стороны переулка Базового будет невозможно. Центральный вход будет доступен в обычном режиме.

«В течение двух дней после обработки мы не рекомендуем посещать обработанные участки с детьми и домашними животными, а также ходить по газонам и лесу», – сообщили в пресс-службе учреждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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