В Екатеринбурге на мужчину напала гадюка

В Свердловской области зафиксирован первый в этом году случай нападения ядовитой змеи на человека. В одном из лесопарков Екатеринбурга на мужчину напала гадюка.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, мужчину, которого змея укусила за палец правой руки, доставили в приемное отделение ЦГКБ № 24. У пациента был диагностирован выраженный отек дыхательных путей, лица и места укуса, что создавало угрозу жизни из-за риска анафилактического шока и других осложнений, включая почечную дисфункцию. Пострадавшему оперативно купировали тяжелую аллергическую реакцию и провели детоксикацию. Своевременное обращение к медикам помогло избежать тяжелых последствий – мужчина идет на поправку.

Врачи напоминают, что при укусе ядовитой змеи не нужно отсасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и так далее. Необходимо уложить пострадавшего, обездвижить пораженную конечность, наложить на рану чистую салфетку. Дать обильное питье, можно также применить обезболивающий, антигистаминный препараты. Самое главное – как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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