На ВИЗе водитель «семерки» въехал в магазин во время запуска двигателя (ФОТО)

Сегодня утром на ВИЗе 42-летний водитель «семерки» пытался завести двигатель, но машина покатилась сама и врезалась во входную группу магазина. Инцидент случился в 7:50 на Кирова, 33.

В результате аварии никто не пострадал, но повредился автомобиль и разбит фасад здания, сообщили в региональном УГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Водителям напоминают: перед запуском двигателя важно убедиться, что машина стоит на месте, а тормоза исправны.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube