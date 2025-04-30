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Среда, 30 апреля 2025, 11:54 мск

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На ВИЗе водитель «семерки» въехал в магазин во время запуска двигателя (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня утром на ВИЗе 42-летний водитель «семерки» пытался завести двигатель, но машина покатилась сама и врезалась во входную группу магазина. Инцидент случился в 7:50 на Кирова, 33.

В результате аварии никто не пострадал, но повредился автомобиль и разбит фасад здания, сообщили в региональном УГИБДД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Водителям напоминают: перед запуском двигателя важно убедиться, что машина стоит на месте, а тормоза исправны.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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