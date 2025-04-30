На первомайские праздники в Свердловской области будут дожди, снег, заморозки и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде на 1-4 мая. На территории Свердловской области в эти дни ожидаются дожди, снег, ночные заморозки и порывы ветра до 17 м/с.

По данным Уральского гидрометцентра, 1 мая в регионе будет облачно, днем небольшой дождь, в горах и на севере – мокрый снег. Ветер юго-западный с порывами 15-17 м/с, температура днем +5…+10 градусов.

Ночью 2 мая ожидаются заморозки, температура -4…0 °C, местами пройдет небольшой снег, в том числе в Екатеринбурге. Порывы ветра до 12 м/с.

В субботу пойдет дождь, на западе Свердловской области он будет сильным. Ветер до 16 м/с. На севере и востоке региона прогнозируют ночные заморозки до -6°.

4 мая осадки на юго-западе и в Екатеринбурге прекратятся. На остальной территории местами возможны кратковременные дожди. Порывы ветра до 13 м/с. Воздух днем прогреется до +15 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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