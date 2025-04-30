В Екатеринбурге реконструируют памятник воинам-спортсменам

В Екатеринбурге реконструируют редкий памятник, посвященный солдатам Великой Отечественной войны – воинам-спортсменам. Подобных в России всего пять, другие четыре находятся в Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Красноярске. Екатеринбургский монумент посвящен 2,5 млн лыжников, 705 тысячам мастеров рукопашного боя и 274 тысячам пловцов, которые ушли на фронт из Свердловска. Памятник был открыт в 1996 году, а с 2019 года его взяли под шефство спортсмены открывшейся рядом Академии единоборств РМК.

«За это время несколько раз меняли разрушенные гранитные плиты, вычищали швы и восстанавливали надписи. В год 80-летия Великой Победы академия взяла на себя глобальную реконструкцию памятника. За несколько недель будет полностью заменена облицовка памятника из гранита – специально для этого подготовили широкоформатные гранитные плиты. Кроме того, будет специальным бетоном укреплен подиум, на котором стоит монумент», – рассказали в пресс-службе академии.

Отметим, работы должны завершиться к 4 мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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