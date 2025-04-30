Байкеры доставят копии Знамени Победы в уральские города (ФОТО)

Сегодня на Широкореченском мемориале состоялась торжественная церемония передачи копии Знамени Победы муниципальным образованиям Свердловской области. Как сообщили в ДИПе, «Эстафету Победы» приняли 44 муниципалитета региона, в 29 из них копии государственной реликвии доставят представители мотоклубов.

Одним из тех, кто 80 лет назад водрузил флаг на здание Рейхстага, был свердловчанин, Герой Советского Союза Степан Неустроев. «Спасибо всем уральцам за то, что помнят героев, в том числе и моего отца. И в подтверждение этому сегодняшняя акция – дань памяти тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Мы всегда должны об этом помнить. Мы будем хранить нашу историю и эту память передавать из поколения в поколение», – обратилась к участникам акции дочь Героя, Татьяна Неустроева.

После войны Степан Неустроев вернулся на Урал, где работал в органах внутренних дел Свердловской области и в подразделениях внутренней охраны МВД СССР. В историю Степан Неустроев вошел как «Комбат Победы».

Фото ДИП Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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