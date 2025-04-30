Видеопроект «Письма с фронта любимым» выпустили к 80-летию Великой Победы

На Урале запустили видеопроект «Письма с фронта любимым», в основу которого легли сохранившиеся в семейных архивах послания солдат и офицеров Великой Отечественной. Систематизировала их историк Галина Белоглазова, издавшая книгу с фрагментам 862 писем, а книга вдохновила кинематографистов.

«Мы обратились к автору книги с просьбой разрешить нам снять на основе писем видео-историю, которая откроет еще одну грань подвига поколения Победителей. Это уважение к семье, близким, верность и стойкость. И, конечно, любовь, которую они хранили все годы войны, – сказал генеральный директор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов. – Мы с вами сейчас имеем возможность развивать наши города, делать их удобными, безопасными, технологичными и комфортными. Но мы понимаем, что за саму эту возможность мирного созидательного труда была заплачена высокая цена народом нашей страны в годы Великой Отечественной войны. И мы чтим этот подвиг. Об этом наш проект, который мы снимали на первой в России межмуниципальной трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышму – Город трудовой доблести».

В видеоролике воплощена история Николая Мызникова и его жены Александры, чьи письма стали самыми первыми, с которых и началась книга «Письма с фронта любимым». Николай – сибиряк, на фронт ехал через Урал, о чем писал жене в одном из писем. В каждом его послании теплота, забота, нежность и вера: «Саша, не тоскуй, скоро кончится война, и заживем мы с тобой счастливой, радостной жизнью». Но тридцатилетний Николай Мызников погиб в феврале 1943 года, защищая Ленинград. Его жена навсегда сохранила любовь и верность своему мужу.

Эту историю воплотили артисты актриса Свердловского академического театра драмы Анастасия Каткова и актер Екатеринбургского театра юного зрителя Павел Поздеев. Кинооператор проекта – Андрей Липилин из Екатеринбурга, режиссер монтажа – Евгений Голубев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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