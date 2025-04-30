В майские праздники из Кольцово можно будет улететь по 80 направлениям

Более 80 направлений полетов будут доступны уральцам в майские праздники. С 1 по 11 мая путешественники смогут отправиться из екатеринбургского аэропорта Кольцово в 54 города России и по 27 зарубежным направлениям.

Так, популярны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В тройке зарубежных направлений: Анталья, Дубай и Стамбул. Также уральцы полетят в Душанбе, Ереван, Худжанд и Ташкент.

«Авиаперевозки будут обеспечивать 30 авиакомпаний, в том числе 18 – на внутрироссийских направлениях. Больше всего вылетов, как ожидается, осуществят базовые перевозчики нашего аэропорта – «Уральские авиалинии» (314) и Red Wings (136), а также группа Аэрофлот («Аэрофлот» и «Россия», 188)», – поделились в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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