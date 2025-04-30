В Ревде введен режим повышенной готовности: резко повысился уровень воды в реке

Глава Ревды Татьяна Клепикова подписала распоряжение о введении режима повышенной готовности в связи с резким повышением уровня воды в реке Ревда из-за обильных осадков в виде дождя и снега.

Как сообщили в городской администрации, усилен контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, проводится проверка готовности аварийных служб к реагированию, мониторинг гидрологической и паводковой обстановки.

Горожан, проживающих вблизи береговой линии, просят в праздничные дни быть внимательными, в случае подтопления территории незамедлительно сообщать информацию в ЕДДС по тел. 3-33-34 или в Службу спасения – 112.

Добавим, вчера вечером после снегопадов и дождей подтопило огороды и придомовые территории по улицам Димитрова 14, Ст. Разина 34 и 36. В 21:00 Ново-Марьинская ГТС снизила сброс воды, вода пошла на убыль.

Ревда, Елена Владимирова

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