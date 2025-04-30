С гребешками, шоколадом и ананасом: ИИ порекомендовал необычные рецепты маринада

Около 78% пользователей доверяют решение бытовых задач искусственному интеллекту. Так, в преддверии майских праздников российский сервис GigaChat порекомендовал уральским гурманам необычные рецепты маринада: морской (с гребешками, креветками, кальмарами и лаймом), шоколадный (с горьким шоколадом, апельсинами, клубникой и орехами), а также ананасовый (с ананасом, куриной грудкой, кокосовым молоком и специями).

Как подсчитали аналитики «Мегафона», сайты, где можно забронировать мангальные зоны или гриль-домики, сейчас посещают на 11% чаще, чем в первую неделю месяца. При этом планировать отдых уральцы начали почти за две недели до праздников. Активнее всего бронировали беседки и мангальные зоны по понедельникам. Например, 14 апреля интерес к подобным сайтам был в 2,1 раза выше среднемесячного показателя.

Чтобы была возможность выехать на барбекю даже в случае дождя, свердловчане предпочитают арендовать закрытые беседки и домики.

По словам аналитиков, из-за переменчивой погоды свердловчане стали чаще выбирать более комфортные места для отдыха на майские праздники. К примеру, сейчас в тренде отдых у водоемов. В этом году жители региона планируют майские на берегу Верх-Исетского пруда, а также на озерах Шарташ и Шувакиш. Отдых в гриль-домиках Свердловской области рассматривают и жители Югры, Челябинской области, Пермского края, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Коми и Нижегородской области.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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