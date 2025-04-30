Уральца приговорили к полутора годам колонии за спаивание младшего брата

18-летнего жителя Красноуфимского района Свердловской области приговорили к 1,5 года лишения свободы за то, что он регулярно покупал 16-летнему брату спиртные напитки – виски, пиво, джин и водку.

Как сообщили в пресс-службе суда, семья считается неблагополучной, состоит на учете органов внутренних дел. Поэтому, когда о спаивании подростка стало известно полиции, возбудили уголовное дело.

Старший брат понимал, что употребление алкогольной продукции повредит психическому и физическому развитию младшего брата, но все равно спаивал его.

Подсудимый полностью признал вину. По его ходатайству уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного следствия. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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