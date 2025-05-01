Мотобатальону полиции подарили новые мотоциклы

Мотобатальон свердловской полиции подучили в подарок новые мотоциклы. Торжественная церемония передачи техники прошла накануне на территории резиденции губернатора области.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, техника куплена за счет бюджета области. Поводом послужило общее уплотнение трафика на дорогах. «Мощные и современные мотоциклы хорошо зарекомендовали себя ранее. Мотобатальон уже получал подобную технику в количестве 8 штук. Шесть новых мотоциклов, специально переоборудованых для несения службы, имеют мощные форсированные двигатели и другие ценные для работы функции. Это позволит повысить мобильность… и качество обеспечения безопасности на дорогах», – отметил Горелых.

Только за 2024 год полиция с помощью мотоциклов предотвратила 640 нарушений, выявила 8 преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения. «Задержано 145 лихачей, не имевших права управления, 10 водителей в состоянии опьянения, 46 единиц техники без государственного регистрационного знака. 84 машины эвакуированы на штрафстоянки. Байки с символикой МВД также могут быть задействованы в обеспечении безопасности на массовых и спортивных мероприятиях, в том числе при сопровождении кортежей представительных иностранных делегаций в период проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»", – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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