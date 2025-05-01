Свердловские энергетики провели забег в честь 80-летия Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловские энергетики приняли участие в корпоративном «Марафоне Победы» – несколько десятков человек разных возрастов пробежали пятикилометровую дистанцию в Основинском парке в Екатеринбурге.

Марафон Победы

«Каждый из 16 филиалов «Т Плюс» бежит 5 километров, которые складываются в общую дистанцию 80 километров. Так компания отмечает юбилей Победы в Великой Отечественной войне, – пояснила начальник управления по обучению и развитию персонала Свердловского филиала «Т Плюс» Нина Терехова. – Это одновременно и спортивное, и семейное мероприятие. Мы пригласили для участия в марафоне сотрудников производственных предприятий филиала и их семьи».

Участников забега разделили на три группы: спортивную, общую и детскую. Первые бежали дистанцию в полную силу, остальные наслаждались прогулкой в парке. После забега всех марафонцев угощали гречневой кашей из полевой кухни, чаем и сладостями. Дети тоже не скучали, для них организаторы подготовили аквагрим, мастер-класс по твистингу и конкурсы.

«Ощущения классные! Я в детстве занималась лыжами, но давно не бегала марафоны. Тут решила проверить себя и поняла, что я в форме. Это здорово, что компания проводит такие мероприятия, где можно проявить себя», – поделилась впечатлениями инженер-эколог Лилия Нафикова.

Электромонтер Матвей Захаров рассказал, что работает в «Т Плюс» третий месяц и только вливается в коллектив. «Пришел на предприятие после практики, пока все нравится. Когда пригласили принять участие в марафоне, согласился. Хотя особой спортивной подготовки у меня нет, пробежал с удовольствием. Такие акции поднимают настроение, буду еще участвовать в корпоративных мероприятиях», – отметил молодой парень.

Самой старшей участницей «Марафона Победы» стала пенсионерка Тамара Савельева, проработавшая четверть века учителем начальных классов. «Я присоединилась к забегу, потому что Основинский парк – мой любимый. Я здесь часто занимаюсь скандинавской ходьбой. К тому же это мероприятие в честь 80-летия Победы, такие даты важно отмечать», – рассказала Тамара Николаевна.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube