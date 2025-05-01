В Екатеринбурге профсоюзы отметили Первомай

На «Екатеринбург Арене» сегодня прошел митинг свердловских профсоюзов в честь 1 Мая. На площадке собралось несколько тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в праздничном мероприятии приняли участие работники предприятий, члены профсоюзных организаций, общественники, депутаты и чиновники. Со сцены всех присутствующих поздравил врио губернатора Денис Паслер.

Лозунгами Первомая в этом году стали «Достойной зарплаты и условий труда!» и «Доблестный труд – гарантия Победы».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube