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Четверг, 1 мая 2025, 13:03 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге профсоюзы отметили Первомай

фото: ДИП Свердловской области

На «Екатеринбург Арене» сегодня прошел митинг свердловских профсоюзов в честь 1 Мая. На площадке собралось несколько тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в праздничном мероприятии приняли участие работники предприятий, члены профсоюзных организаций, общественники, депутаты и чиновники. Со сцены всех присутствующих поздравил врио губернатора Денис Паслер.

Лозунгами Первомая в этом году стали «Достойной зарплаты и условий труда!» и «Доблестный труд – гарантия Победы».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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