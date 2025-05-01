В Екатеринбурге из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок

На улице Раевского сегодня днем с высоты пятого этажа упал двухлетний мальчик. Ребенок получил тяжелые травмы, он находится в реанимации детской горбольницы №9.

«В момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и старшим братом. Оставшись в комнате один, он самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал наружу. При этом ранее на окнах были установлены запирающие устройства, однако в день происшествия они оказались открыты», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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