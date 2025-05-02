В столкновении четырех машин погибли три человека

В Свердловской области в ходе столкновения четырех машин погибло три человека, в том числе ребенок.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 109 км федеральной автодороги Екатеринбург- Шадринск-Курган Каменского района.

«По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение четырех автомашин.

В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Ещё трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – отметили в ГАИ.

На месте трагедии движение транспорта было временно ограничено в целях обеспечения оперативного реагирования служб спасения и организации процесса расследования происшествия. В 03:20 ночи 2 мая они были сняты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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