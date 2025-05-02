Центр Екатеринбурга перекроют из-за репетиции парада Победы

На нескольких центральных улицах Екатеринбурге будет полностью ограничено движение транспорта 2 и 5 мая с 20:00 до 4:00. Перекрытия связаны с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая, улицы будут перекрыты с 5:00 до 12:00.

Ограничения будут не только на проезжей части, но и на тротуарах. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также самокатов и велосипедов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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